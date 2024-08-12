زوله: عانيت ذهنياً من أجل «الأشياء الصحيحة»!

دوسلدورف (د ب أ)



قال نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه واجه صعوبة ذهنية في «القيام بالأشياء الصحيحة» في الموسم الماضي، معرباً عن أمله في أن يكون في أفضل حالاته خلال الموسم الجديد.

وصرح زوله لقناة «سبورت 1» التلفزيونية: «لم أتمكن من القيام بالأشياء الصحيحة من الناحية الذهنية، لم أعد قادراً على تحفيز نفسي، كنت أريد ذلك، لكنني لم أستطع».

وواجه زوله موسماً صعباً، كما عانى من مشاكل بدنية، وبسبب افتقاره للياقة البدنية، لم ينضم لقائمة منتخب ألمانيا ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا الصيف.

أكد زوله أنه أجرى الكثير من المحادثات المهمة، وحصل على المساعدة، مشدداً على أنه سيكون «في أفضل حالاته» في أول مباراة بالموسم الجديد.

أوضح المدافع الألماني أنه عمل مع مدرب نفسي، وقام بتغيير نظامه الغذائي، وقضى ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية.

وأشار زوله «دخلت العطلة الصيفية بهدف إيجاد شيء مستنسخ من نيكلاس زوله، أنا الآن في حالة ذهنية، لم أكن فيها منذ فترة طويلة، ربما كان الصيف الأكثر حمية في حياتي».

لهذا السبب، يأمل لاعب دورتموند في الحصول على وقت للعب مرة أخرى، رغم المنافسة الشرسة في الفريق.

قال زوله: «لدينا الكثير من المباريات، وسيحصل الجميع على وقت للعب، المنافسة تنعش العمل، وبدون المنافسة لن يكون لديك حافزاً».

في الموسم الماضي، بلغ دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية.

ويستهل الفريق الموسم الجديد بمباراة في كأس ألمانيا ضد فريق فونيكس لوبيك، فيما يفتتح لقاءاته في الدوري الألماني في الأسبوع التالي ضد ضيفه آينتراخت فرانكفورت.