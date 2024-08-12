الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زوله: عانيت ذهنياً من أجل «الأشياء الصحيحة»!

زوله: عانيت ذهنياً من أجل «الأشياء الصحيحة»!
12 أغسطس 2024 18:55

دوسلدورف (د ب أ)

أخبار ذات صلة
وفاة أسطورة بريمن بنزيف في المخ
مبابي.. «بداية الحقبة» في ريال مدريد


قال نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه واجه صعوبة ذهنية في «القيام بالأشياء الصحيحة» في الموسم الماضي، معرباً عن أمله في أن يكون في أفضل حالاته خلال الموسم الجديد.
وصرح زوله لقناة «سبورت 1» التلفزيونية: «لم أتمكن من القيام بالأشياء الصحيحة من الناحية الذهنية، لم أعد قادراً على تحفيز نفسي، كنت أريد ذلك، لكنني لم أستطع».
وواجه زوله موسماً صعباً، كما عانى من مشاكل بدنية، وبسبب افتقاره للياقة البدنية، لم ينضم لقائمة منتخب ألمانيا ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا الصيف.
أكد زوله أنه أجرى الكثير من المحادثات المهمة، وحصل على المساعدة، مشدداً على أنه سيكون «في أفضل حالاته» في أول مباراة بالموسم الجديد.
أوضح المدافع الألماني أنه عمل مع مدرب نفسي، وقام بتغيير نظامه الغذائي، وقضى ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية.
وأشار زوله «دخلت العطلة الصيفية بهدف إيجاد شيء مستنسخ من نيكلاس زوله، أنا الآن في حالة ذهنية، لم أكن فيها منذ فترة طويلة، ربما كان الصيف الأكثر حمية في حياتي».
لهذا السبب، يأمل لاعب دورتموند في الحصول على وقت للعب مرة أخرى، رغم المنافسة الشرسة في الفريق.
قال زوله: «لدينا الكثير من المباريات، وسيحصل الجميع على وقت للعب، المنافسة تنعش العمل، وبدون المنافسة لن يكون لديك حافزاً».
في الموسم الماضي، بلغ دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية.
ويستهل الفريق الموسم الجديد بمباراة في كأس ألمانيا ضد فريق فونيكس لوبيك، فيما يفتتح لقاءاته في الدوري الألماني في الأسبوع التالي ضد ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©