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الرياضة

جيسوس: الهلال لديه مسؤولية أكبر في الموسم الجديد

جيسوس: الهلال لديه مسؤولية أكبر في الموسم الجديد
12 أغسطس 2024 18:57

 
الرياض (د ب أ)

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أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، جاهزية فريقه للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس سوبر السعودي 2024.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، إن الهلال سيواجه منافساً متميزاً يملك لاعبين جيدين، مؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي.
وأضاف جيسوس أن المباراة تأتي في بداية موسم جديد، وبعد موسم حقق فيه الهلال كل البطولات المحلية، وهو ما يضع الفريق أمام مسؤولية مواصلة الانتصارات، وتحقيق المزيد من البطولات.
وأعرب المدرب البرتغالي عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق، لافتاً إلى أن الهلال لا يبنى على 11 لاعباً فقط، حيث إن كل من يحظى بالثقة من اللاعبين يملك القدرة على الظهور بالشكل الذي يليق بالفريق.
وعن غياب الثلاثي مالكوم وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي عن اللقاء، قال جيسوس، إن الهلال لا يعتمد على لاعب واحد، وستكون مسؤولية اللاعبين المشاركة تكرار ما قدموه في الموسم الماضي، والبحث دائماً عن الفوز.
وأشار جيسوس إلى أن الهلال لديه مسؤولية أكبر في الموسم الجديد، بعد سلسلة النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي، لاسيما أن الفريق يشارك في البطولات من أجل الفوز بها.

 

السعودية
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
الأهلي
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