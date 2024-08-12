ألفاريز.. «الصفقة تمت»



مدريد (أ ف ب)



انتقل المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، كما أعلن الأخير رسمياً.

وقال فريق العاصمة الإسبانية في بيان «وقّع خوليان ألفاريز الفائز بكأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين عقداً مدته 6 مواسم»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحف الإسبانية إلى أنها بلغت 90 مليون يورو.

في المقابل، نقل موقع مانشستر سيتي عن ألفاريز قوله، أقول وداعاً لهذا النادي المدهش بكثير من المشاعر».

وتابع «لقد أمضيت سنتين رائعتين فعلاً، خلال هذه الفترة نضجت وتعلمت الكثير لاعباً وشخصاً».

وكان المهاجم انتقل إلى «السيتي» قبل عامين قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل نحو 18 مليون دولار.

منذ انضمامه، أسهم بالتتويجين القارييّن للأرجنتين، كما الفوز بلقبين في الدوري مع «السيتي»، بالإضافة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

سجّل ألفاريز 36 هدفاً في 103 مباريات، ضمن جميع المسابقات، لكنّه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط في العديد من المناسبات، في ظل وجود الهداف النرويجي إرلينج هالاند.

وعزز أتلتيكو مدريد الساعي إلى منافسة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على اللقب في الموسم الجديد، صفوفه بالحصول على خدمات قلب دفاع منتخب إسبانيا بطل أوروبا روبان لو نورمان، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث.

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الدوري المحلي بحلوله ضيفاً على فياريال في 19 أغسطس الحالي.