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الرياضة

سباح أيرلندا يعاني «خلل المعدّة» من «نهر السين»!

سباح أيرلندا يعاني «خلل المعدّة» من «نهر السين»!
12 أغسطس 2024 19:54

باريس (أ ف ب)

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كشف الأيرلندي دانيال ويفن المُتوج بميداليتين أولمبيتين أنّه «نقل على وجه السرعة» إلى المستشفى في باريس، بسبب خلل في المعدّة، بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.
وكان من المقرر أن يحمل بطل سباق 800 متر حرّة في السباحة، والحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر العلم الأيرلندي خلال حفل الختام، لكنه لم يظهر.
وكتب ويفن على حسابه في منصة «إكس»، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين «شكراً لكل من تواصل معي، أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم حصولي على فرصة حمل العلم».
وأضاف «لقد توجهت إلى المستشفى، لأنني كنت مريضاً للغاية، بسبب مرض كنت أتلقى العلاج منه، وأشعر بتحسن الآن».
وشارك ويفن في سباق 10 كلم للرجال في المياه المفتوحة في نهر السين الجمعة، واحتل المركز الثامن عشر بزمن قدره ساعة و58 دقيقة.
ولم يربط الأيرلندي مرضه بالمياه، في حين أكدّ المنظمون أن المشاكل الصحية لا ينبغي أن تعزى تلقائياً إلى النهر.
وتمنى منظمو أولمبياد باريس «الشفاء العاجل لويفن» لكنهم قالوا إنهم لا يعرفون «أي رابط ثابت بين المرض ونوعية مياه نهر السين».
وقال المنظمون في بيان: «إن جودة المياه في يوم سباق الماراثون للرجال اعتبرت جيدة للغاية أو ممتازة، في جميع نقاط الاختبار الأربع، وضمن الحدود التي وضعها الاتحاد الدولي للرياضات المائية».
وعانى ثلاثة رياضيين على الأقل من أصل أكثر من مئة مشارك في سباقات ترياثلون للرجال والسيدات في 31 يوليو من المرض بعد غطسهم في مياه نهر السين خلال مرحلة السباحة من المنافسات.

السباحة
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نهر السين
فرنسا
أولمبياد باريس 2024
باريس
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