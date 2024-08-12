الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تستضيف «آسيوية الناشئين» للملاكمة

الإمارات تستضيف «آسيوية الناشئين» للملاكمة
12 أغسطس 2024 19:56

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رصد مئات الشهب في سماء الإمارات الليلة الماضية
الطقس المتوقع في الإمارات غداً


أعلن اتحاد الملاكمة مشاركة 470 لاعباً ولاعبة، يمثلون 27 دولة، في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين التي تستضيفها الإمارات، في قاعة مركز أدنيك بمدينة العين، من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.
وأكد حسن علي الحمادي، الأمين العام للاتحاد، استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، على هامش البطولة، في مدينة العين 31 أغسطس الجاري، وأوضح أن الحدث يحظى بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما يخدم التطلعات المستقبلية لأبطال الدولة في اللعبة والارتقاء بقدراتهم التنافسية.

الإمارات
العين
الملاكمة
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©