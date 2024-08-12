الإمارات تستضيف «آسيوية الناشئين» للملاكمة



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الملاكمة مشاركة 470 لاعباً ولاعبة، يمثلون 27 دولة، في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين التي تستضيفها الإمارات، في قاعة مركز أدنيك بمدينة العين، من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وأكد حسن علي الحمادي، الأمين العام للاتحاد، استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، على هامش البطولة، في مدينة العين 31 أغسطس الجاري، وأوضح أن الحدث يحظى بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما يخدم التطلعات المستقبلية لأبطال الدولة في اللعبة والارتقاء بقدراتهم التنافسية.