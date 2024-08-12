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الرياضة

لاوتارو يستمر في الإنتر إلى 2029

لاوتارو يستمر في الإنتر إلى 2029
12 أغسطس 2024 20:20

 
ميلانو (أ ف ب)

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يستمر المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في صفوف الإنتر بطل إيطاليا حتى عام 2029.
وقال النادي الإيطالي في بيان «يؤكد الإنتر أنه توصل إلى اتفاق لتجديد عقد لاوتارو مارتينيز، وقّع اللاعب عقداً ينتهي في 30 يونيو 2029».
وذكرت تقارير صحفية أن مارتينيز سيتقاضى راتبا قدره 9 ملايين يورو في الموسم الواحد، بعد تجديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد عامين.
وكان الرئيس التنفيذي الرياضي للإنتر، جوسيبي موراتا، كشف في وقت سابق، عن أن مارتينيز وافق على توقيع عقده الجديد، لكن النادي سينتظر الإعلان عنه، حتى عودته من إجازته، بعد مشاركته في بطولة كوبا أميركا.
وأسهم مارتينيز بشكل كبير في احتفاظ الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، حيث سجل خمسة أهداف بينها الهدف الوحيد في مرمى كولومبيا في المباراة النهائية.
وتألق مارتينيز في صفوف الإنتر الموسم الماضي، وتُوج هدافاً للدوري الإيطالي، بتسجيله 24 هدفاً في 33 مباراة، ليقوده إلى لقبه الثاني في السنوات الأربع الماضية.
يُعد تجديد لاوتارو لعقده مع الإنتر، بمثابة دفعة كبيرة للنادي الذي أنهى الموسم الماضي، وسط البلبلة بعد التغيير المفاجئ في الملكية.
استحوذ صندوق الاستثمار «أوكتري» على الإنتر، بعد أيام فقط من تتويج الأخير بطلاً للدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه عندما تخلف المالك السابق سونينج عن سداد قرض بقيمة 395 مليون يورو.
وسبق للمدرب سيموني إينزاجي أن جدد عقده مع الإنتر حتى عام 2026 خلال الشهر الحالي، بينما وقع لاعب خط الوسط نيكولو باريلا عقداً جديداً، حتى عام 2029، قبل كأس أوروبا 2024.
ويبدأ الإنتر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي أمام جنوى في 17 أغسطس.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
الأرجنتين
لوتارو مارتينيز
كوبا أميركا
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