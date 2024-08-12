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الرياضة

«نيشنس برايد» لجودلفين يواصل التألق في السباقات الأميركية

«نيشنس برايد» لجودلفين يواصل التألق في السباقات الأميركية
12 أغسطس 2024 22:00

 
محمد حسن (دبي)

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واصل نجم «جودلفين نيشنس برايد»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، رحلة تألقه في السباقات الأميركية، بعد أن توج بلقب إرلنجتون مليون ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بمضمار كولونيال داونز في الولايات المتحدة.
وتمكن ابن الفحل «توفيلو» حامل لقب سباق دبي ملينيوم ستيكس 2023 في دبي، من تحقيق الفوز الرابع في سباقات الفئة الأولى بعد أداء قوي، متفوقاً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «انتجريشن».
وبهذا الفوز يواصل «نيشنس برايد» مسيرة ناجحة في الولايات المتحدة استهلها في العام 2022، حيث فاز بسباقي ساراتوجا داربي للفئة الأولى، وجوكي كلوب ديربي للفئة الثالثة في أكوادكت، بالإضافة إلى فوزه بسباق كنيديان إنترناشيونال للفئة الأولى في وودباين العام الماضي.
قال وليام بويك: «نيشنس برايد» حصان ممتاز، وبسيط جداً ويقوم بما تريد منه بالضبط وقيادته ممتعة، وأضاف: «لقد تأقلم بشكل جيد مع سباقات أميركا الشمالية، المسافة المفضلة له هي ميل وربع الميل، على الرغم من أنه يمكنه المنافسة على مسافة ميل ونصف بسهولة، سنرى ماذا سيفعل المدرب والفريق معه في المرة القادمة».

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سباقات الخيول
جودلفين
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