مالك كريستال بالاس يريد «حصة أغلبية» في إيفرتون



ليفربول (رويترز)



قال رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، المالك الشريك لنادي كريستال بالاس، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميرور البريطانية، إنه مهتم بشراء حصة أغلبية في نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقر تكستور، الذي تمتد ملكيته أيضاً إلى أندية أولمبيك ليون في فرنسا وبوتافوجو في البرازيل ومولينبيك في بلجيكا، من خلال شركته ايجل فوتبول جروب، بأنه سيحتاج إلى بيع حصته البالغة 45 في المئة في كريستال بالاس، قبل الشروع في تقديم عرض لشراء إيفرتون.

وأضاف «نحن نتطلع إلى إيفرتون مثل أي جهة أخرى، يتعين علي أن أحدد موقف حصتي في كريستال بالاس قبل أن أتمكن من إتمام أي صفقة».

وفي مايو الماضي، أكد رجل الأعمال خططه لبيع أسهمه في النادي الذي يقع في جنوب لندن.