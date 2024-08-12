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الرياضة

إيمرسون ينضم إلى ميلان

إيمرسون ينضم إلى ميلان
12 أغسطس 2024 21:40

 
ميلانو (رويترز)

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع البرازيلي إيمرسون رويال، قادماً من توتنهام الإنجليزي حتى عام 2028.
وستكون التجربة هي الأولى لإيمرسون «25 عاماً» في إيطاليا، بعدما خاض تجارب مع برشلونة وريال بيتيس في إسبانيا.
وقال ميلان عبر موقعه على الإنترنت «يسر ميلان الإعلان عن تعاقده مع إيمرسون رويال، قادماً من توتنهام هوتسبير، ووقع المدافع البرازيلي على عقد حتى عام 2028، مع إمكانية التمديد لعام إضافي».
وبدأ إيمرسون رويال مسيرته مع ساو باولو في البرازيل، قبل انتقاله إلى أتليتيكو مينيرو.
وانضم إلى برشلونة عام 2019، في فترة لم يترك فيها بصمة تذكر لينتقل إلى بيتيس، ثم عاد للنادي الكتالوني عام 2021، قبل أن ينتقل بعدها مباشرة إلى توتنهام.
وخاض إيمرسون عشر مباريات دولية مع البرازيل.
ويستهل ميلان، بقيادة المدرب الجديد باولو فونسيكا، مشواره في الدوري الإيطالي باستضافة تورينيو يوم 17 أغسطس.

الدوري الإيطالي
ميلان
توتنهام
برشلونة
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