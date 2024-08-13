الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة.. «ثلاثية القلق»!

برشلونة.. «ثلاثية القلق»!
13 أغسطس 2024 08:50

برشلونة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
بورنموث يتعاقد مع مدافع برشلونة


مني برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، بهزيمة قاسية أمام موناكو الفرني 0-3، في مباراة ودية، هي الأخيرة للفريق «الكاتالوني»، قبل انطلاق الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الحالي.
وخاض المدرب الألماني أول مباراة له على أرضه، منذ تعيينه في مايو الماضي، لكن بعد النتائج القوية في جولته الأميركية، بما في ذلك الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، سقط سقوطاً كبيراً أمام موناكو.
تقدم فريق الإمارة في وقت مبكر من الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية، لكأس جوان جامبر التقليدية لبرشلونة، عبر لامين كامارا، قبل أن يضاعف السويسري بريل إمبولو النتيجة.
وغادر الألماني الدولي إيلكاي جوندوجان أرضية الملعب، بعد تعرضه لضربة في الرأس.
أشرك فليك نجم إسبانيا في كأس أوروبا 2024 لامين يامال، في الشوط الثاني، محاولاً تعديل النتيجة، لكن الفريق الضيف أضاف الهدف الثالث عن طريق كريستيان ماويسا في أواخر المباراة.
ويبدأ برشلونة، الذي يسعى لانتزاع لقب بطل الدوري الإسباني، من منافسه التقليدي ريال مدريد، مشواره في الدوري المحلي، السبت، برحلة صعبة في مواجهة فالنسيا.

 

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
موناكو
فالنسيا
لامين يامال
آخر الأخبار
141 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب المدرسية العالمية»
الرياضة
141 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب المدرسية العالمية»
اليوم 12:00
المقاولون.. من بطل الدوري المصري عام 83 إلى الدرجة الثانية
الرياضة
المقاولون.. من بطل الدوري المصري عام 83 إلى الدرجة الثانية
اليوم 12:00
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اقتصاد
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
اليوم 11:57
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©