برشلونة.. «ثلاثية القلق»!

برشلونة (أ ف ب)



مني برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، بهزيمة قاسية أمام موناكو الفرني 0-3، في مباراة ودية، هي الأخيرة للفريق «الكاتالوني»، قبل انطلاق الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الحالي.

وخاض المدرب الألماني أول مباراة له على أرضه، منذ تعيينه في مايو الماضي، لكن بعد النتائج القوية في جولته الأميركية، بما في ذلك الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، سقط سقوطاً كبيراً أمام موناكو.

تقدم فريق الإمارة في وقت مبكر من الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية، لكأس جوان جامبر التقليدية لبرشلونة، عبر لامين كامارا، قبل أن يضاعف السويسري بريل إمبولو النتيجة.

وغادر الألماني الدولي إيلكاي جوندوجان أرضية الملعب، بعد تعرضه لضربة في الرأس.

أشرك فليك نجم إسبانيا في كأس أوروبا 2024 لامين يامال، في الشوط الثاني، محاولاً تعديل النتيجة، لكن الفريق الضيف أضاف الهدف الثالث عن طريق كريستيان ماويسا في أواخر المباراة.

ويبدأ برشلونة، الذي يسعى لانتزاع لقب بطل الدوري الإسباني، من منافسه التقليدي ريال مدريد، مشواره في الدوري المحلي، السبت، برحلة صعبة في مواجهة فالنسيا.