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الرياضة

«الجناح» يغادر ليفربول

كارفاليو يغادر ليفربول إلى برنتفورد
13 أغسطس 2024 08:57

لندن (أ ف ب)

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أعلن نادي برنتفورد الإنجليزي، انضمام الجناح البرتغالي فابيو كارفاليو، قادماً من ليفربول، بعقد مدته خمس سنوات.
ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن البرتغالي البالغ 21 عاماً سيكلف النادي 22.5 مليون جنيه إسترليني «26.3 مليون يورو»، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني مكأفآت.
ويحصل ليفربول أيضاً على رسوم بيع بنسبة 17.5 في المئة، مقابل اللاعب الذي اشتراه من فولهام، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني قبل عامين، يتضمن عقد كارفاليو أيضاً خيار التمديد لمدة عام إضافي.
وقال مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك، لموقع النادي الرسمي «فابيو لاعب يتمتع بالكثير من الصفات».
وأضاف «يمكنه اللعب في جميع المراكز الثلاثة أو الأربعة الأمامية بطريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1».
وقال «من الناحية الهجومية، يتمتع بقدرات رائعة، عندما تكون الكرة بحوزته، فهو يستطيع مراوغة اللاعبين، ويجيد التمريرات وصنع الفرص، ونحن سعداء بقدومه ليشكل إضافة للفريق».
وقضى كارفاليو الموسم الماضي، على سبيل الإعارة في نادي لايبزج الألماني، ثم مع فريق هال سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث سجل تسعة أهداف في 20 مباراة.
ويستهل برنتفورد، الموسم الجديد في الدوري الممتاز على أرضه أمام جاره اللندني كريستال بالاس الأحد المقبل.

 

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برنتفورد
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