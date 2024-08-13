بوبيرين أول «أستاذ أسترالي» منذ منذ 21 عاماً!

نيويورك (د ب أ)



بات أليكسي بوبيرين أول أسترالي، يُتوج بإحدى مسابقات الأساتذة للتنس منذ 21 عاماً، عقب فوزه بلقب بطولة مونتريال.

وأحرز بوبيرين لقب البطولة، عقب تغلبه في المباراة النهائية، على الروسي أندريه روبليف، المصنف السادس للمسابقة 6-2 و6-4، ليصبح اللاعب الأسترالي الأول الذي يفوز ببطولة للأساتذة، منذ حصول ليتون هيويت على بطولة إنديان ويلز عام 2003.

وقال بوبيرين عقب فوزه باللقب: «يعني هذا الكثير بالنسبة لي، وهو تتويج للعمل الشاق الذي بذلته على مر السنين، وكل التضحيات التي قدمتها».

وأضاف بوبيرين: «لا يتعلق الأمر بي فقط، بل أيضاً بعائلتي وصديقتي وفريقي وكل من حولي، لقد ضحوا بحياتهم كلها من أجلي، وفوزي بهذه البطولة من أجلهم أمر رائع حقاً».