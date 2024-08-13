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الرياضة

بوبيرين أول «أستاذ أسترالي» منذ منذ 21 عاماً!

بوبيرين أول «أستاذ أسترالي» منذ منذ 21 عاماً!
13 أغسطس 2024 09:49

نيويورك (د ب أ)


بات أليكسي بوبيرين أول أسترالي، يُتوج بإحدى مسابقات الأساتذة للتنس منذ 21 عاماً، عقب فوزه بلقب بطولة مونتريال.

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وأحرز بوبيرين لقب البطولة، عقب تغلبه في المباراة النهائية، على الروسي أندريه روبليف، المصنف السادس للمسابقة 6-2 و6-4، ليصبح اللاعب الأسترالي الأول الذي يفوز ببطولة للأساتذة، منذ حصول ليتون هيويت على بطولة إنديان ويلز عام 2003.
وقال بوبيرين عقب فوزه باللقب: «يعني هذا الكثير بالنسبة لي، وهو تتويج للعمل الشاق الذي بذلته على مر السنين، وكل التضحيات التي قدمتها».
وأضاف بوبيرين: «لا يتعلق الأمر بي فقط، بل أيضاً بعائلتي وصديقتي وفريقي وكل من حولي، لقد ضحوا بحياتهم كلها من أجلي، وفوزي بهذه البطولة من أجلهم أمر رائع حقاً». 

التنس
أستراليا
مونتريال
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