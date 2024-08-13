بيجولا تُتوج بلقب تورنتو في «أجواء عائلية»



نيويورك (د ب أ)



أحرزت الأميركية جيسيكا بيجولا لقب بطولة تورنتو للتنس، إثر تغلبها على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6-3 و2-6 و6-1، في المباراة النهائية للمسابقة.

وقالت بيجولا، التي تنحدر من مدينة بوفالو في ولاية نيويورك: «تورنتو مدينة جميلة، وهي قريبة من بوفالو، وكان لدي كثير من الأصدقاء، وأفراد العائلة، وجذوري هناك، وتمكن زوجي من الحضور، هذا رائع، لا أنال ذلك في كثير من البطولات». وأضافت بيجولا: «أن أكون قادرة على الفوز بالبطولة، وأن أشارك هذه اللحظة معهم أيضاً، فهذا أمر خاص حقا بالنسبة لي». وأضافت «لا أعرف ما هو الأمر بشأن كندا، لكن يبدو أنني أؤدي بشكل جيد هناك».

وتُوجت بيجولا بلقبها الثالث في مسيرتها ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، ذات الـ1000 نقطة، بعدما سبق أن حصلت على لقب مسابقة مونتريال العام الماضي، وبطولة جوادالاخارا بالمكسيك عام 2022.