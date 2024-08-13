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الرياضة

دبا الحصن يطلق مبادرة «دعوة الجماهير»

دبا الحصن يطلق مبادرة «دعوة الجماهير»
13 أغسطس 2024 11:00

فيصل النقبي (دبا الحصن)


حقق دبا الحصن مكاسب عديدة، في مباراتيه الوديتين أمام النصر، حيث أظهر استعداداً كبيراً للموسم الجديد، وجاءت «التجربتان» ضمن «التحضيرات النهائية» للفريق قبل انطلاق الدوري.
وأسفرت مباراتا الفريق مع «العميد» عن فوز دبا الحصن بهدفين في التجربة الأولى، وخسارته بالنتيجة ذاتها أمام «الأزرق» في الثانية.

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وأكد أحمد عمر النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف على الفريق أن دبا الحصن أصبح جاهزاً تماماً للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الأداء المتميز في «الوديتين» يعكس الجهود الكبيرة خلال فترة التحضيرات.
وأضاف أن الروح العالية والانسجام بين اللاعبين يعززان من ثقة الجهاز الفني في قدرة الفريق على حصد النتائج الإيجابية في الموسم المقبل.
وفي خطوة لتعزيز العلاقة بين النادي وجماهيره، أطلق دبا الحصن مبادرة لدعوة المشجعين لحضور التدريب الأساسي، والذي سيكون مفتوحاً للجمهور قبل «ضربة البداية».
وتهدف المبادرة إلى دعم الفريق، ورفع معنويات اللاعبين، من خلال التفاعل المباشر مع المشجعين، مما يسهم في تعزيز الحماس والاستعداد للمباريات القادمة.
وتأتي هذه التحركات جزءاً من استراتيجية النادي، لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، وإشراك الجماهير في مسيرة الفريق، الأمر الذي يُتوقع أن يكون له التأثير الإيجابي على الأداء في الدوري.

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