«كاس» ترفض «إعادة النظر» في «أزمة باربوسو»!



واشنطن (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز، أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لن تعيد النظر في قرارها الذي يطالب لاعبة الجمباز جوردان تشيليز، بإعادة الميدالية البرونزية التي حصلت عليها، بمنافسات الحركات الأرضية للسيدات في أولمبياد باريس.

وذكر اتحاد الجمباز الأميركي في بيان أن كاس أخطرت المسؤولين بأن قواعدها «لا تسمح بإعادة النظر في قرارها، حتى حال تقديم أدلة جديدة قاطعة».

وأضاف البيان «نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء هذا الإخطار، وسنواصل متابعة كل السبل الممكنة، بما في ذلك التقدم بطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لضمان تسجيل النقاط وتعديل الترتيب ومنح الميدالية لجوردان من جديد».

كانت الرومانية آنا باربوسو احتلت المركز الثالث في الأساس بتلك المسابقة، لكنها تراجعت للمركز الرابع، بعد أن قدم الفريق الأمريكي استئنافاً، بعد فترة وجيزة من انتهاء تشيليز من أدائها، ليتم رفع عدد النقاط التي حصلت عليها اللاعبة الأميركية من 666 13 نقطة إلى 766 13 نقطة، لتتقدم في الترتيب العام من المركز الخامس إلى الثالث.

وأحال الاتحاد الروماني للجمباز القضية إلى «كاس»، التي قضت بإعادة النتيجة الأصلية، ومن ثم حصول باربوسو على الميدالية البرونزية، بعد تراجع تشيليز للمركز الخامس من جديد.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته كاس أن الاستئناف الذي تقدمت به الولايات المتحدة، تم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة، وبالتالي ينبغي إلغاؤه.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز يوم السبت الماضي، أنه سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية، بمنح الميدالية البرونزية لباربوسو. وفي المقابل، كشفت اللجنة الأولمبية الدولية تنفيذها «تعديل الاتحاد الدولي للجمباز للترتيب»، مشيرة إلى أنها ستعيد «تخصيص الميدالية البرونزية لباربوسو».

ورغم ذلك، ذكر الاتحاد الأميركي للجمباز، أن قدم رسالة ودليلا بالفيديو إلى «كاس» يوضح أن الاستئناف الذي تقدمت به سيسيل لاندي، مدربة الفريق الأميركي، تم تقديمه بعد مرور 47 ثانية فقط من نشر النتيجة.

يذكر أن الميدالية الذهبية في منافسات الحركات الأرضية للسيدات إلى البرازيلية ريبيكا أندرادي، التي تفوقت على النجمة الأميركية المخضرمة سيمون بايلز، صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية.

وتعتبر صورة بايلز وتشيليز وهما ينحنيان أمام أندرادي على منصة التتويج إحدى أشهر الصور الأيقونية التي التقطت في أولمبياد باريس.