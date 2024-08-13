سينر يقلل من مخاوف إصابة الفخذ



سينسناتي (رويترز)



قال المصنف الأول عالمياً يانيك سينر، إنه لا يشعر بالقلق بشأن مشكلة في أعلى الفخذ عانى منها خلال الشهرين الماضيين، وإنه يتطلع للعودة إلى الملاعب في بطولة سينسناتي للتنس هذا الأسبوع، والتي تعد بمثابة الاستعداد لبطولة أميركا المفتوحة.

وواجه اللاعب الإيطالي «22 عاماً» صعوبة في التخلص من الإصابة التي تعرض لها في مايو الماضي في مدريد، وبدا أنها تفاقمت، خلال هزيمته المفاجئة، في دور الثمانية أمام أندريه روبليف في مونتريال يوم السبت الماضي.

ومع ذلك، أرجع سينر معاناته إلى قوة المباريات الأخيرة، بعد غيابه عن أولمبياد باريس بسبب التهاب اللوزتين.

وقال سينر للصحفيين: «أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أمضيت قرابة أسبوع من دون تدريب، ثم لعبت يومين أو ثلاثة أيام متتالية، وهو ما يزيد قليلاً عن المعتاد، وهذا من الممكن أن يؤثر على أعلى الفخذ، ولكنني لست خائفاً، أشعر أن حالة فخذي جيدة، وأتطلع للعودة إلى الملعب هنا».

وقال بطل أستراليا المفتوحة، إن الظروف في بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع قد تكون بمثابة اختبار أكبر، بينما يستعد لبطولة أميركا المفتوحة التي تقام من 26 أغسطس الحالي إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

وأضاف سينر الذي سيواجه تالون جريكسبور أو أليكس ميتشيلسين في مباراته الافتتاحية، «هنا عادة ما أواجه صعوبة في اللعب بسبب الظروف، ولكنني أتطلع لرؤية رد فعلي هذا العام لأنه اختبار رائع، أعتقد أن هذه البطولة يمكن أن تمنحك الكثير من الثقة قبل بطولة أميركا المفتوحة، وهي آخر بطولة كبرى هذا العام. لذلك في رأيي، هذه بطولة مهمة للغاية، ونمضي قدماً يوماً بعد يوم، لدي بضعة أيام للاستعداد، وأتمنى تقديم بطولة جيدة».