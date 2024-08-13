ديوكوفيتش.. «الفارق 310»

باريس (أ ف ب)

بقي الإيطالي يانيك سينر في المركز الأول للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، لكن الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اقترب منه، حيث بات الفارق بينهما 310 نقاط فقط، في التصنيف.

وخسر سينر 800 نقطة، لعدم مشاركته في دورة تورونتو الكندية، حامل لقبها العام الماضي، وبات يملك 8770 نقطة، مقابل 8460 لديوكوفيتش.

وصعد الروسي أندري روبليف، وصيف دورة مونتريال، مرتبتين وبات سادساً، لكن الفائز الأكبر هذا الأسبوع، هو الأسترالي أليكس بوبيرين الفائز على روبليف في النهائي، حيث صعد 39 مرتبة وبات في المركز الثالث والعشرين.