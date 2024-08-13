«سيرف أبوظبي» تُفتتح في أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت سيرف أبوظبي، الوجهة الأكبر والأحدث لركوب الأمواج على مستوى العالم، والتي طورتها «مُدن القابضة»، بالتعاون مع شركة كيلي سلاتر ويف، عن افتتاحها الرسمي في أكتوبر المقبل، ما يتيح لضيوفها فرصة الاستمتاع بأمواج مثالية ومرافق عالمية من الطراز الأول، في قلب العاصمة الإماراتية.

وتم إنشاء سيرف أبوظبي في موقع استراتيجي بجزيرة الحديريات، لتوفر تجربة رياضية وترفيهية فريدة مع مجموعة واسعة من خدمات الضيافة والأنشطة المتميزة.

وتتألق سيرف أبوظبي وجهة عالمية رائدة في رياضة ركوب الأمواج، حيث تضم أحدث المرافق والتقنيات المتخصصة لهذه الرياضة.

وصُممت هذه الوجهة بعناية لتناسب جميع مستويات المهارة، من المبتدئين إلى المحترفين، مما يضمن تجربة ركوب أمواج لا تُنسى للجميع.