جابياديني.. «الجاهزية الكاملة» مع النصر



أبوظبي (الاتحاد)



أثبت الإيطالي مانولو جابياديني جاهزيته لقيادة هجوم النصر في الموسم الجديد، واختتم اللاعب مواجهات «العميد» الودية، بتسجيل «ثنائية» الفوز أمام دبا الحصن، في المباراة الودية، ترقباً لمواجهة العروبة يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ومر جابياديني خلال الموسم الماضي، بمراحل صعود تألق خلالها، وكان ورقة رابحة في هجوم الفريق، قبل أن تجبره الإصابة على الغياب عن الملاعب لبعض الوقت الذي كان الفريق بأمس الحاجة إليه، ثم عاد لإكمال الموسم بقوة وعزيمة، رغم المعاناة بعض الشيء من الإصابة.

واستغل الجهازان الفني والطبي، فترة التوقف وانطلاق التحضيرات للموسم الجديد، من أجل وضع برنامج خاص للمهاجم، من أجل استعادة مستوياته بدرجة كاملة، حيث نجح صاحب الـ 32 عاماً، من تسجيل 11 هدفاً في 22 مباراة بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الماضي، مع 3 تمريرات حاسمة، إلى جانب تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات، ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ومرت مسيرة جابياديني بمحطات بارزة مع فرق، مثل ساوثهامبتون الإنجليزي، وسامبدوريا ونابولي وأتالانتا وبولونيا وغيرها في إيطاليا، ويتطلع إلى تأكيد الثقة التي اكتسبها من الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، للعودة إلى أفضل مستوياته في الموسم الجديد، والاستفادة من الشراكة الجديدة مع علي مبخوت، الهداف التاريخي لـ «دورينا»، الذي انضم هذا الصيف قادماً من الجزيرة.