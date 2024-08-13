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الرياضة

فاتي.. «النهاية الحزينة»!

فاتي.. «النهاية الحزينة»!
13 أغسطس 2024 13:23

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، النقاب عن أن برشلونة طلب من نجمه الشاب إنسو فاتي «21 عاماً»، أن يبحث له عن نادٍ جديد هذا الصيف، لأنه خرج من حسابات الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد، خاصة بعد إصابته مجدداً في «اخمص القدم» واحتمال ابتعاده عن «المستطيل الأخضر» مدة طويلة، في الوقت الذي يتقاضى فيه راتباً كبيراً يمثل عبئاً على ميزانية النادي.
ويمتد عقد فاتي مع «البارسا» حتى 2027، ولعب مع الفريق 112مباراة، وأعاره برشلونة إلى برايتون الإنجليزي الموسم الماضي، ولكنه لم يلعب أساسياً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إلا 3 مباريات فقط.
وانضم فاتي مبكراً إلى منتخب «لاروخا» الإسباني، ولكن كثرة أصاباته أبعدته، إذ لم يلعب إلا 10 مباريات فقط.
وقالت الصحيفة إن توقيع مواطنه داني أولمو لاعب لايبزج السابق لـ «البارسا»، ومحاولات ضم نيكو وليامز من أتلتيك بلباو، إنما يعني أن فاتي لن يكون له مكان في الفريق، حتى لو لم يكن مصاباً، ومن الأفضل له الرحيل على حد قول الصحيفة.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن برشلونة أعطى «الضوء الأخضر» لفاتي، لكي يسارع بالبحث عن نادٍ، ينتقل إليه هذا الصيف، بسبب ضعف فرص لعبه، خاصة في ظل إصاباته المتكررة، غير أن أياً من الأندية الأوروبية الكبرى لم يتقدم لشرائه، أو حتى طلب إعارته، ما يعني احتمال استمراره في كتالونيا، في الموسم الجديد، حتى لو لم يلعب، ولم يدخل في خطط وحسابات فليك، بعد عودته من الإصابة.
بدأ إنسو فاتي المولود في 31 أكتوبر2002، مسيرة الشباب في أكاديمية لاماسيا الكتالونية، وهو في سن العاشرة، وحتى 2019، وتم تصعيده للفريق الأول في العام نفسه، وتألق بصورة لافتة في بداياته، لدرجة أن إدارة النادي منحته قميص النجم الأسطورة ليونيل ميسي، ولكن الإصابة أبعدته كثيراً عن الملاعب، وعندما عاد لم يجد مكاناً أساسياً له في الفريق، وأعاره النادي إلى برايتون الموسم الماضي، وعاد هذا الصيف، وشارك في فترة الإعداد الأولى للفريق تحت قيادة فليك، ولكنه أصيب مجدداً، ليخرج من خطط وحسابات المدرب الألماني.
ولعب فاتي لمنتخب الشباب تحت 21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2020.


 

إنسو فاتي
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
هانسي فليك
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