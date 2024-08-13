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الرياضة

عيسى هلال يستقبل وفد حسنية أغادير

عيسى هلال يستقبل وفد حسنية أغادير
13 أغسطس 2024 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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استقبل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يوسف أتركين، رئيس وفد نادي حسنية أغادير المغربي، النائب الأول لرئيس النادي، وعبدالهادي السيكتيوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وذلك في ختام المعسكر الذي أقيم للفريق المغربي بنادي الشارقة، استعداداً للموسم الجديد.
ورحب عيسى هلال بالضيوف، مؤكداً حرص المجلس على دعم سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات والأندية والفرق العربية بوجه عام، وتحقيق كل ما يضمن تطور المستوى، من خلال تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات والمباريات، وقال إن البنية التحتية للرياضة في الإمارة، متميزة وتؤمن النجاح المنشود لإعداد أي فريق، كما أشاد بمردود الكرة المغربية عبر منتخباتها وأنديتها المختلفة.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد المغربي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأشاد بالتسهيلات التي وجدتها بعثة الفريق في ضيافة الشارقة.
وقال إن التجهيزات والإمكانات التي يتمتع بها النادي، كفلت نجاح المعسكر، كما أشاد بالدور الذي يقوم به المجلس في إدارة دفة الرياضة وتقدمها وإنجازاتها، ودورها أيضاً على صعيد أندية الإمارة التي تبوأت مكانة متميزة، محلياً وعربياً، كما رحبوا بالتعاون المستقبلي «رياضياً» مع أندية الشارقة.

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عيسى هلال
حسنية أغادير
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