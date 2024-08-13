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الرياضة

الجزيرة يستقبل النني

الجزيرة يستقبل النني
13 أغسطس 2024 15:26

 
مراد المصري (أبوظبي)

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استقبل الجزيرة، الدولي المصري محمد النني، الذي وصل إلى أبوظبي، للانضمام رسمياً إلى صفوف «فخر أبوظبي»، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب «الفراعنة»، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وكان مسؤولو الجزيرة في استقبال اللاعب بالورود، والذي يصل حاملاً معه خبرات طويلة في الملاعب الأوروبية، وتحديداً مع أرسنال الإنجليزي، الذي رحل عن صفوفه هذا الصيف، بعد نهاية عقده.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة، عبر منصة «إكس» فيديو استقبال النني معلقاً عليه «وصول لاعبنا الجديد محمد النني إلى العاصمة أبو ظبي.
ويبلغ النني «32 عاماً»، ويتميز بقدراته الميدانية في وسط الملعب، وخاض 101 مباراة دولية مع منتخب «الفراعنة»، إلى جانب بدايته في صفوف المقاولون العرب، ثم بازل السويسري، رفقة محمد صلاح نجم منتخب مصر، ومن ثم الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، وتخللها فترة إعارة مع بشكتاش التركي.
وسبق اختيار اللاعب ضمن التشكيلة المثالية لنهائيات أمم أفريقيا 2021، إلى جانب فوزه بألقاب جماعية، أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي 2017، والدرع الخيرية الإنجليزي 2017 و2020، والدوري السويسري 2013 و2014 و2015 و2016.

الإمارات
الجزيرة
محمد النني
مصر
أرسنال
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