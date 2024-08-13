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الرياضة

وفاة أسطورة بريمن بنزيف في المخ

وفاة أسطورة بريمن بنزيف في المخ
13 أغسطس 2024 15:35

هانوفر (د ب أ)

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أعلنت عائلة ويلي ليمكه، المدير السابق لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، وفاته، عن عمر ناهز 77 عاماً نتيجة نزيف في المخ.
وكان ليمكه في السابق عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ ولاية بريمن، ومستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الرياضة من أجل التنمية والسلام.
وتولى ليمكه منصب المدير الرياضي لفيردر بريمن في عام 1981، وقاد مع المدرب أوتو ريهاجل الفترة الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي الألماني.
وخلال فترة ولايته، توج فيردر بريمن بلقب الدوري الألماني عام 1988، وكأس ألمانيا عامي 1991 و1994، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1992.
وذكر فيردر بريمن عبر حساب النادي بموقع إكس للتواصل الاجتماعي: «أصابت الصدمة نادي فيردر بريمن، لدى سماع نبأ الوفاة المفاجئة لويلفريد ليمكه عن عمر ناهز 77 عاماً».
وصرح كلايس فيلبري، المدير الإداري للنادي «لقد أدى موته المفاجئ إلى توقف العمل تماماً بنادي فيردر بريمن لفترة من الوقت، لا شك أن ويلي ليمكه هو أحد أفضل الشخصيات في تاريخ كرة القدم الألمانية، لولا سنوات عمله العديدة، لما أصبح النادي ما هو عليه اليوم».
وكان ليمكه شغل عدداً من المناصب السياسية، منها عضو مجلس الشيوخ للتعليم والعلوم في ولاية بريمن، خلال الفترة من عام 1999 إلى 2007، ثم لشؤون الداخلية والرياضة، خلال عامي 2007 و2008.
وفي عام 2008، عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الكوري الجنوبي بان كي مون مستشاراً خاصاً له لشؤون الرياضة من أجل السلام والتنمية.
وظل في منصبه حتى عام 2016، وخلال هذه الفترة، كان عضواً أيضاً في مجلس إدارة فيردر بريمن.

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