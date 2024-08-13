وستهام يضم مدافع مانشستر يونايتد



مانشستر (رويترز)



أعلن وستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا، قادماً من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد لمدة سبع سنوات.

وتمت الصفقة مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني «19.19 مليون دولار».

وكان عقد وان-بيساكا «26 عاماً» ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل.

وبدأ وان-بيساكا مسيرته مع كريستال بالاس، قبل الانضمام إلى اليونايتد عام 2019، وخاض 190 مباراة مع الفريق، وأسهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال وان-بيساكا في بيان «أرى فريقاً متحداً، يدفع كل لاعب الآخر للفوز، ومجموعة تدعم بعضها البعض في السراء والضراء، كان قراراً سهلاً بالنسبة لي بالانضمام إلى وستهام، أنا متحمس وسعيد بالوجود هنا».

ويستهل وستهام، تاسع الترتيب في الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإنجليزي باستضافة أستون فيلا يوم السبت المقبل بقيادة مدربه الجديد يولن لوبتيجي.