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الرياضة

وستهام يضم مدافع مانشستر يونايتد

وستهام يضم مدافع مانشستر يونايتد
13 أغسطس 2024 16:00

 
مانشستر (رويترز)

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أعلن وستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا، قادماً من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد لمدة سبع سنوات.
وتمت الصفقة مقابل نحو 15 مليون جنيه إسترليني «19.19 مليون دولار».
وكان عقد وان-بيساكا «26 عاماً» ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل.
وبدأ وان-بيساكا مسيرته مع كريستال بالاس، قبل الانضمام إلى اليونايتد عام 2019، وخاض 190 مباراة مع الفريق، وأسهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.
وقال وان-بيساكا في بيان «أرى فريقاً متحداً، يدفع كل لاعب الآخر للفوز، ومجموعة تدعم بعضها البعض في السراء والضراء، كان قراراً سهلاً بالنسبة لي بالانضمام إلى وستهام، أنا متحمس وسعيد بالوجود هنا».
ويستهل وستهام، تاسع الترتيب في الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإنجليزي باستضافة أستون فيلا يوم السبت المقبل بقيادة مدربه الجديد يولن لوبتيجي. 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
وستهام
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