اكتمال وصول منتخبات «طائرة غرب آسيا»



أبوظبي (وام)



أكد عوض المنصوري مدير بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب لكرة الطائرة، اكتمال وصول المنتخبات المشاركة غداً، عدا المنتخب السوري الذي أبلغهم بوصوله «الخميس».

وتقام البطولة للاعبين «مواليد 2005» على صالة نادي العين من 15 إلى 25 أغسطس الحالي.

ويشهد الحدث مشاركة 9 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

وسيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة بعد اكتمال وصول المنتخبات المشاركة.

وقال المنصوري، إنه تم تحديد ملاعب جامعة الإمارات في مدينة العين لتدريبات المنتخبات، ووضع جميع التدابير والترتيبات الخاصة بنجاحها، لتعزيز مكانة الإمارات الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية.

وأضاف أن البطولة تسهم في تمكين الكوادر الإماراتية الإدارية والتحكيمية، وتطوير قدراتهم من خلال المشاركة في إدارة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية.

وكشف عن تخصيص 3 فنادق في مدينة العين لإقامة المنتخبات وحكام البطولة، وتعيين لجان عدة لاستقبال المشاركين في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، مشيراً إلى أنهم بانتظار التأكيد النهائي لمشاركة المنتخب اليمني.