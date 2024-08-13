رودولفو: التعاون «الأقل ميزانية» و«الأكثر شغفاً»!



الرياض (د ب أ)

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للتعاون، أن حظوظ الجميع متساوية في كأس السوبر السعودي 2024، وذلك قبل مواجهة الفريق ضد النصر الأربعاء، لحساب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وقال رودولفو في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة، إن التوقعات للجميع بنفس المستوى، لافتاً إلى أن فريقه سيدخل المباراة بطريقة تنافسية، وتقديم أداء جيد، معرباً عن أمله في الفوز أمام فريق كبير بحجم النصر.

وأضاف المدير الفني للتعاون، أن خوض مسابقة السوبر تمثل حصاداً للموسم الماضي، وهو ما سيدفع الفريق لمواصلة المسيرة بالانتصارات.

ولفت إلى أن التعاون، على الرغم من أنه الأقل في الميزانية من بقية الفريق في البطولة، إلا أنه سيكون الأكثر شغفاً، من أجل تقديم المستوى المطلوب وتحقيق الكأس.

وأشار إلى أن التعاون خاض معسكراً جيداً في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد، مضيفاً أن الفريق لا يعاني من أي غيابات بسبب الإصابات.