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الرياضة

ثلاثي «السيتي» على رأس المرشحين لجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

ثلاثي «السيتي» على رأس المرشحين لجائزة لاعب الموسم في إنجلترا
13 أغسطس 2024 17:45

 لندن (د ب أ)
اختير فيل فودين، وإيرلينج هالاند، ورودري، «ثلاثي» مانشستر سيتي، ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا، من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

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وأحرز لاعب الوسط الإنجليزي فودين 27 هدفاً الموسم الماضي لمصلحة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة.
واستمتع المهاجم النرويجي الدولي هالاند، الذي فاز بالجائزة العام الماضي، بموسم آخر غزير الإنتاج، حيث أحرز 38 هدفاً في جميع البطولات، بينما لعب رودري دوراً مهماً في تتويج الفريق «السماوي» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. كما ضمت قائمة المرشحين للحصول على الجائزة أيضاً كلاً من كول بالمر، مهاجم تشيلسي، ومارتن أوديجارد، قائد أرسنال، وأولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.
أما المرشحات لجائزة لاعبة الموسم في إنجلترا، تضم القائمة نيام تشارلز وإيرين كوثبرت ولورين جيمس، «ثلاثي» تشيلسي، إلى جانب يوي هاسيجاوا ولورين هيمب وخديجة شو، نجمات مانشستر سيتي.
من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة، في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين بمدينة مانشستر الإنجليزي يوم 20 أغسطس الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.
 

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
فيل فودين
إيرلينج هالاند
رودري
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