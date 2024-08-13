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الرياضة

مدرب النصر يحدد الموقف النهائي لـ «ماني»

مدرب النصر يحدد الموقف النهائي لـ «ماني»
13 أغسطس 2024 18:10

 
الرياض (د ب أ)

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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات، وذلك قبل خوض غمار كأس السوبر السعودي.
وقال كاسترو في مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة التعاون يوم الخميس في نصف نهائي السوبر، إنه سعيد بالعودة إلى السعودية، والمنافسة بداية من هذه البطولة.
وأضاف المدرب البرتغالي، أن الفريق قام بتجهيز كافة الأمور من أجل الفوز، مؤكداً أن ثقته لا محدودة في اللاعبين.
وتحدث كاسترو عن تأثير النتائج السلبية للفريق خلال ودياته في معسكر الإعداد، لافتاً إلى أن هذه النتائج لا تمثل العمل الكبير والجاد الذي قدمه اللاعبون، استعداداً للموسم الجديد بشكل مميز، لكن في النهاية جاءت نتائج الوديات عكس ما كان يتوقعه.
وأكد كاسترو أن الفريق سيعمل خلال الموسم الجديد على تقليل عدد الأهداف التي تستقبلها شباكه، مشيراً إلى أن المشكلة التي عانى منها النصر الموسم الماضي، على مستوى تلقي الأهداف، لم تكن بسبب الدفاع، وإنما مشكلة الفريق بأكمله.
وعن جاهزية البرازيلي أندرسون تاليسكا لمباراة التعاون، قال كاسترو، إن اللاعب عاد من الإصابة، بعد وقت طويل، كما تعرض لإصابة خلال المعسكر؛ لذا سينتظر حتى الساعات الأخيرة قبل حسم مشاركته، بعد الحصول على إذن الجهاز الطبي.
ووعد كاسترو جماهير النصر بأن يقدم أفضل ما لديه مع الفريق في الموسم الجديد، من أجل استعادة الألقاب.
وعن مستقبل المهاجم السنغالي ساديو ماني مع النصر، في ظل التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل، أكد كاسترو أن ماني مستمر مع الفريق، ويعمل مع المجموعة، من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات.

 

السعودية
كأس السوبر السعودي
النصر
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