ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!



باريس (د ب أ)



أدى فوز السباح الفرنسي ليون مارشان بأربع ميداليات ذهبية، في أولمبياد باريس إلى زيادة كبيرة في عدد طلبات الالتحاق بناديه القديم.

وقال ميشيل كولوما، رئيس النادي الذي يقع في مدينة تولوز لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد طلبات الالتحاق بالنادي زادت بنسبة 30% مقارنة ببداية العام الماضي 2023.

وأضاف «كان هناك تزايد ملحوظ في طلبات الالتحاق خلال الأولمبياد، ولكن تأثير مارشان لا يمكن إنكاره».

وبات مارشان رمزاً فرنسياً جديداً، بعد فوزه بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية جماعية في منافسات السباحة المختلفة الصدر والفراشة، لدرجة دفعت الجماهير لإعادة تأليف كلمات النشيد الوطني تكريماً له.

وتدرب مارشان مع فريقه الفرنسي، خلال سنوات الطفولة والمراهقة، قبل أن يتحول مؤخراً للتدريب داخل جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.