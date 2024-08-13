الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!

ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
13 أغسطس 2024 19:51

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«كل هذا الحب» في استقبال بعثة أستراليا الأولمبية
كريسبو يمنح رحيمي والمهدي راحة 10 أيام
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


أدى فوز السباح الفرنسي ليون مارشان بأربع ميداليات ذهبية، في أولمبياد باريس إلى زيادة كبيرة في عدد طلبات الالتحاق بناديه القديم.
وقال ميشيل كولوما، رئيس النادي الذي يقع في مدينة تولوز لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد طلبات الالتحاق بالنادي زادت بنسبة 30% مقارنة ببداية العام الماضي 2023.
وأضاف «كان هناك تزايد ملحوظ في طلبات الالتحاق خلال الأولمبياد، ولكن تأثير مارشان لا يمكن إنكاره».
وبات مارشان رمزاً فرنسياً جديداً، بعد فوزه بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية جماعية في منافسات السباحة المختلفة الصدر والفراشة، لدرجة دفعت الجماهير لإعادة تأليف كلمات النشيد الوطني تكريماً له.
وتدرب مارشان مع فريقه الفرنسي، خلال سنوات الطفولة والمراهقة، قبل أن يتحول مؤخراً للتدريب داخل جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.

باريس
السباحة
فرنسا
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
الرياضة
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©