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الرياضة

«بناء الأجسام» يبحث عن صدارة «غرب آسيا»

«بناء الأجسام» يبحث عن صدارة «غرب آسيا»
14 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مشاركته في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تنطلق في عُمان يوم غدٍ، وسط تطلعات بالمنافسة على مواقع الصدارة في البطولة، ويترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، ومحمد شاهين الحوسني، رئيس اللجنة الفنية، وزويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، والدكتور سعيد ساساني، طبيب المنتخب.
وتضم البعثة 14 لاعباً، وهم كل من لاعبي الفيزيك راشد المهيري، وعبدالله فيصل البستكي، وعصام الغص، وعبدالله الختال، وماهر خليل البدواوي، وعبدالله حسن عيسى، وأحمد التميمي، بينما سيمثل المنتخب الوطني في بناء الأجسام أحمد المعلا، وراشد الشميلي، وصابر الشحي، وعبدالله المرزوقي، وثاني خميس، وخالد المزروعي، ومحمد خميس.
 بدوره، ثمّن أحمد جوهر رئيس البعثة الجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومهدت لجاهزية أعضاء المنتخب لمشاركة فنية مميزة تليق بمكانة بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن المنتخب يطمح إلى تحقيق أفضل الإنجازات في البطولة، بالرغم من قوتها، إضافة إلى إعطاء فرصة مضافة للاعبين للاحتكاك، خصوصاً مع انضمام لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب.
 

بناء الأجسام
بطولة غرب آسيا
اللياقة البدنية
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