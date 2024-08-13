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الرياضة

تشكيل مجلسي إدارة «الشارقة البحري» و«الشارقة للهجن»

تشكيل مجلسي إدارة «الشارقة البحري» و«الشارقة للهجن»
14 أغسطس 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد) 

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونص القرار على أن يشكّل مجلس الإدارة، برئاسة خالد جاسم سيف المدفع، وعضوية كل من أحمد عبيد يوسف القصير، وحميد خلفان سعيد الكندي، وحميد علي حميد المهيري، وشيماء راشد سلطان بن طليعة، وطارق سعيد علاي النقبي، وطالب علي سالم الظهوري، وعبدالله سليمان الكابوري النقبي، وفهد أحمد عبدالله الخميري.
ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة، أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو التجديد للمجلس المنتهي.
كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، ونص القرار على أن يُشكّل المجلس، برئاسة عبدالله محمد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من خالد مطر عبيد الطنيجي، وخليفة محمد علي الكتبي، وسالم راشد محيان الكتبي، وسالم مهير سعيد الكتبي، وعلي محمد بالرشيد الكتبي، ومحمد خميس بالصوب الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، ومحمد عوض خصوني الكتبي.
ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة، أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو التجديد للمجلس المنتهي.

الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
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