كريسبو يمنح رحيمي والمهدي راحة 10 أيام



معتز الشامي (أبوظبي)

عادت بعثة العين فجر أمس إلى الدولة، قادمة من العاصمة المغربية الرباط، برئاسة محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عبر مطار العين «الدولي»، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، تنتهي غداً، بعودة اللاعبين إلى التدريبات، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام كلباء الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما منح الجهاز الفني الثنائي «الدولي» سفيان رحيمي والمهدي مبارك، راحة لمدة 10 أيام، وذلك بسبب مشاركتهما مع المنتخب المغربي، الحاصل على برونزية أولمبياد «باريس 2024».

وتأتي تلك الخطوة لمنح كلا اللاعبين وقتاً، للحصول على الراحة اللازمة، قبل انطلاقة الموسم، وهو ما يعني غياب رحيمي عن الجولة الأولى للدوري أيضاً، على أن يظهر مع «الزعيم»، في الجولة الثانية أواخر أغسطس الجاري.

يذكر أن «الزعيم» أمضى 25 يوماً في معسكره الخارجي بالمغرب، خاض خلالها أربع مباريات ودية، تعادل في الأولى بثلاثة أهداف لمثلها أمام النهضة أتليتك الزمامرة، وسجل ثلاثية العين لابا كودجو وكاكو أليخاندرو وجوسنا أبيانفي، في حين انتهت الودية الثانية بنتيجة 1-3 لمصلحة نهضة بركان، وأحرز هدف العين في المباراة لابا كودجو، أما المباراة الثالثة، فكسبها العين برباعية نظيفة على حساب النادي القنيطري، وحملت أهداف «البنفسج» تواقيع ماتياس بلاسيوس وبندر الأحبابي وماتياس سيجوفيا وجوسنا، واختتم الفريق مبارياته الودية أمام الرجاء المغربي، وانتهت بالتعادل السلبي.