المقاولون.. من بطل الدوري المصري عام 83 إلى الدرجة الثانية



القاهرة (د ب أ)

أكمل فريقا المقاولون العرب وبلدية المحلة عقد الهابطين لدوري الدرجة الثانية في الدوري المصري لكرة القدم، وتعادل المقاولون العرب مع مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 1/1 على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.

تقدم المقاولون بهدف محمد سالم في الدقيقة 73، وأدرك الإسماعيلي التعادل بركلة جزاء سددها عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 82 وفي نفس التوقيت فاز الجونة على بلدية المحلة بنتيجة 2/1 على ملعب خالد بشارة في الغردقة، بينما تعادل البنك الأهلي مع فاركو بدون أهداف في ستاد القاهرة.

سجل المالاجاشي أرنو راندريانانانتيناينا هدفي الجونة بالدقيقتين 14 و9+90، بينما سجل محمد أشرف هدف البلدية الوحيد في الدقيقة 52 بهذه النتائج يقبع المقاولون العرب بطل الدوري المصري في عام 1983 في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة ليهبط للدرجة الثانية لثالث مرة في تاريخه.

أما بلدية المحلة فقد بقى رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، أمامه فاركو 32 نقطة والإسماعيلي 33 نقطة، بينما قفز الجونة للمركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة ليضمن هذا الثلاثي البقاء في الدوري الممتاز. أما فريق البنك الأهلي فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، علماً بأنه ضمن بقائه قبل انطلاق منافسات الجولة قبل الأخيرة. وكان فريق الداخلية أول الهابطين للدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة.