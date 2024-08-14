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الرياضة

شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق

شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
14 أغسطس 2024 11:30


لندن (أ ف ب)
يغيب المدافع الدولي لوك شو عن المباريات الافتتاحية الثلاث لفريقه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إثر إصابة جديدة تعرض لها، وفقاً لما أعلنه نادي «الشياطين الحمر»، وتعرّض الظهير الأيسر لإصابة على مستوى ربلة الساق ستبقيه خارج الملاعب حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.
وسيغيب شو بذلك عن مواجهتي فولهام وليفربول في أولد ترافورد، إضافة إلى مواجهة برايتون خارج أرضه.
وتبدو حالياً مشاركة اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مع منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية محل شك أيضاً، علماً أن منتخب «الأسود الثلاثة» سيواجه منتخب جمهورية إيرلندا وفنلندا الشهر المقبل، وهي أولى مباريات وصيف بطل كأس أوروبا تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت لي كارسلي.
واختير شو في تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس أوروبا 2024 على الرغم من سفره إلى ألمانيا وهو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولم يتمكن من اللعب سوى في مواجهة ربع النهائي أمام سويسرا التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها الإنجليز بركلات الترجيح 5-3. 

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