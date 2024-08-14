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الرياضة

بونو: التبديلات صنعت الفارق للهلال في السوبر السعودي

بونو: التبديلات صنعت الفارق للهلال في السوبر السعودي
14 أغسطس 2024 11:04

 
أبها (د ب أ)
أعرب المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال عن سعادته بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم. وحجز الهلال مقعده في النهائي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي. وقال بونو في تصريحات عقب نهاية المباراة: «لم تكن مباراة سهلة، الأهلي فريق كبير ولعب مباراة تكتيكية مميزة، بذلنا مجهوداً كبيراً من أجل العودة للقاء، سعيد بأداء اللاعبين وتمكنهم من العودة».
وأضاف: «المواجهات الأولى في بداية الموسم لا تكون سهلة لا سيما على المستوى البدني، لكن التغييرات صنعت الفارق للهلال في المباراة الصعبة أمام الأهلي».
من جانبه، قال خليفة الدوسري لاعب الهلال إن المباراة كانت صعبة كونها في بداية موسم، لكن في النهاية حقق الهلال الأهم وهو التأهل إلى النهائي. وأضاف الدوسري: «الهلال يبقى الهلال ولا يتأثر بأي غيابات، والجميع شهد كيف قدمنا المستوى المطلوب».

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