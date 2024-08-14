الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيسيه عن الخسارة أمام الهلال السعودي: إنها مسألة تفاصيل

كيسيه عن الخسارة أمام الهلال السعودي: إنها مسألة تفاصيل
14 أغسطس 2024 10:16

أبها (د ب أ)
أعرب الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي عن أسفه بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، وقال كيسيه في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «كان الأمر صعباً جداً، نأسف لما حدث، لقد كانت لدينا الفرصة للتأهل إلى النهائي، لكن في آخر اللحظات استقبلنا هدف التعادل وخسرنا بركلات الترجيح».
وعما افتقده الفريق في مواجهته أمام الهلال، قال كيسيه: «أنا راض كثيراً عن فريقي وقدمنا كل شيء على أرض الملعب وكافحنا حتى النهاية، وهي مسألة تفاصيل للأسف». وواصل النجم الإيفواري: «علينا أن نفكر في الدوري والارتباطات المحلية والقارية القادمة، وأن نكافح إلى آخر نفس من أجل الفوز بلقب سواء محلي أو آسيوي».
ورداً على سؤال عن سبب عدم تواجده في قائمة أول المسددين لركلات الترجيح، قال كيسيه إنه كان الرابع في التسديد لكن لم يصل الأهلي إلى آخر التسديدات بعد إهدار ركلتين.

أخبار ذات صلة
ديبالا يقترب من الانتقال للدوري السعودي
بونو: التبديلات صنعت الفارق للهلال في السوبر السعودي
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
الأهلي السعودي
الدوري السعودي
آخر الأخبار
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
الرياضة
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©