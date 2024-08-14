كيسيه عن الخسارة أمام الهلال السعودي: إنها مسألة تفاصيل

أبها (د ب أ)

أعرب الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي عن أسفه بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، وقال كيسيه في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «كان الأمر صعباً جداً، نأسف لما حدث، لقد كانت لدينا الفرصة للتأهل إلى النهائي، لكن في آخر اللحظات استقبلنا هدف التعادل وخسرنا بركلات الترجيح».

وعما افتقده الفريق في مواجهته أمام الهلال، قال كيسيه: «أنا راض كثيراً عن فريقي وقدمنا كل شيء على أرض الملعب وكافحنا حتى النهاية، وهي مسألة تفاصيل للأسف». وواصل النجم الإيفواري: «علينا أن نفكر في الدوري والارتباطات المحلية والقارية القادمة، وأن نكافح إلى آخر نفس من أجل الفوز بلقب سواء محلي أو آسيوي».

ورداً على سؤال عن سبب عدم تواجده في قائمة أول المسددين لركلات الترجيح، قال كيسيه إنه كان الرابع في التسديد لكن لم يصل الأهلي إلى آخر التسديدات بعد إهدار ركلتين.