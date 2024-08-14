50 ميدالية حصاد «موسم الجودو» إقليمياً ودولياً



أبوظبي (الاتحاد)

تسلم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، التقرير الإداري والفني لنشاط الاتحاد موسم 2023 - 2024، المُقدم من ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذي شهد حصد 50 ميدالية على المستويات الإقليمية والدولية، والذي وُصف بالناجح الباهر، دعماً للرياضة الإماراتية التي تحظي بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام الجهات الشبابية والرياضية، ويمثل عام «الجودو الاماراتي» للعام الثاني على التوالي، وبالتالي جعل من أبوظبي عاصمة عالمية للجودو.

وشهد الموسم الكثير من النتائج الرياضية الإيجابية على المستويات كافة، بخلاف استضافة أضخم الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية الكبيرة للجودو.

وشهد الموسم تأهل 6 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، ذلك الحلم الذي يتطلع له الجميع، ما أسهم في رفع راية الإمارات عالية خفاقة، من خلال المنافسات القوية التي خاضها أبطال الجودو، مع أبرز المصنفين في العالم، خلال فعاليات ذلك العرس الرياضي الذي يقام كل 4 سنوات، وترك فيه اتحاد الجودو «بصمة مضيئة» بفوز لاعبه توما سيرجيو ببرونزية دورة الألعاب الصيفية «ريو 2016»، التي شهدت فوزه بالميدالية البرونزية لوزن تحت 81 كجم، وقبلها فوزه ببرونزية بطولة العالم في فرنسا2011، وفضية بطولة أوروبا 2007، وبرونزية بطولة الجامعات في تايلاند 2007 وذهبية أبوظبي، وغيرها من حصاد على المستويات كافة حتى موسم 2023-2024.

وقال: «كانت أبرز إنجازات الجودو للموسم المنصرم، فوز لاعبنا عمر معروف بذهبية وزن فوق 100 كجم، ضمن فعاليات «النسخة 19»، في دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة هانجتشو الصينية 2023، وذهبية اللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، في بطولة آسيا للفردي في أبريل 2024 بهونج كونج، كما فاز لاعبنا جريجوري أرام ببرونزية آسيا، كذلك اللاعب ظافر كوسوفو ببرونزية الدورة الاسيوية 2023، ونال اللاعب نارمند بيان برونزية الألعاب الآسيوية 2023.

وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي «كما كانت هناك العديد من المكاسب الإدارية، خلال الموسم الذي شهد مشاركة 1800 لاعب ولاعبة، بجانب إقامة 5 دورات تدريبية، وميلاد أندية حديثة للفتيات، أبرزها الشارقة لرياضة المرأة، وسيدات الشارقة، كلباء لرياضة المرأة، وفريق سيدات نادي الفجيرة للفنون القتالية، بجانب مشاركة 9 أندية في نشاط الموسم و4 أكاديميات للجودو».

وقال: «نأمل أن يحقق الانتقال إلى مقر الاتحاد الجديد في بني ياس قريباً الطفرة الحقيقية لجودو الإمارات».