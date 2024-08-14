«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!



مراد المصري (أبوظبي)

يكمل شباب الأهلي مشواره القاري في الموسم الجديد، بالمشاركة في «دوري أبطال آسيا 2»، عقب خسارته أمام الغرافة القطري بهدف، في لقاء الدور الثاني من تصفيات التأهل إلى «دوري أبطال آسيا للنخبة».

ويأتي شباب الأهلي في «الوعاء الأول»، خلال مراسم سحب قرعة دور مجموعات «دوري أبطال آسيا 2»، غداً، بمشاركة 32 فريقاً، بواقع 16 فريقاً من شرق وغرب آسيا.

ويتواجد «الفرسان» في المستوى الأول من التصنيف لمنطقة غرب آسيا، رفقة فولاد الإيراني، والتعاون السعودي والوكرة القطري، فيما يضم المستوى الثاني الشارقة، إلى جانب ناساف الأوزبكي، القوة الجوية العراقي، والحسين الأردني، وفي المستوى الثالث، الاستقلال الطاجيكي، موهون الهندي، الخالدية البحرين، والوحدات الأردني، وفي المستوى الرابع، رافشان الطاجيكي، إيست بنغال الهندي، أو ألتين أسير من تركمانستان، والأهلي البحريني، أو الكويت الكويتي.

يتم تطبيق مبدأ عدم اللعب أمام فريق من نفس الدولة، كما يتم استخدام برنامج قرعة خاص، لمنع حدوث أي تعارض أو مواقف معقدة.

بعد اختتام دور المجموعات الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يُقام من مباراتي ذهاب وإياب، حيث يتم تحديد المواجهات، من خلال قرعة الأدوار الإقصائية التي تحدد معالم ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي؛ وتطبيق فصل المناطق طوال البطولة.

وتقام مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي أيضاً من مباراتي ذهاب وإياب، قبل أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية من جولة واحدة 17 مايو 2025.

وبالعودة إلى مجريات المواجهة التي جمعت شباب الأهلي والغرافة، فإن غياب الفاعلية، كان عاملاً مؤثراً للغاية، إذ وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بلغت نسبة استحواذ «الفرسان» على الكرة 71%، مقابل 29% لمنافسه، إلا أن شباب الأهلي افتقد للدقة في التسديدات، وسدد الفريق 13 مرة، منها 4 مرات داخل إطار المرمى بنسبة 30.8%.

ورغم محاولة البرتغالي باولو سوزا، مدرب الفريق، الدفع بجميع العناصر الهجومية، على مدار دقائق اللقاء، واستنفد جميع التبديلات الخمسة المتاحة لتجديد الدماء، إلا أن الفريق خرج بدرس بأهمية الاستفادة من الفرص بفاعلية أعلى، خصوصاً أننا نقف على أبواب الموسم الجديد.

وعقب نهاية المواجهة، يغلق «الفرسان» الملف الآسيوي مؤقتاً، لتحويل الأنظار إلى المنافسات المحلية، إذ يلتقي مع عجمان يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وبعدها مواجهة البطائح وعجمان 24 و30 أغسطس الجاري في «دوري أدنوك للمحترفين».