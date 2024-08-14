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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد
14 أغسطس 2024 15:00

دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم المنصة الإلكترونية لفريق همم العطاء بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وتعزيز ثقافة التطوع، وجعل النادي مصدر إلهام لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة لإبراز دورهم المجتمعي وفقاً للإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اطلع فيه على سير العمل والاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، مشيداً بما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي مطالباً بمضاعفة الجهد لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين " أصحاب الهمم ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث يسعى مجلس الإدارة لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة، كما ناقش المجلس الملف التسويقي للموسم الجديد.
اعتمد المجلس التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته الثامنة الذي شارك فيه 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة و30 مؤسسة راعية، مثمناً الجهد الكبير لفريق العمل برئاسة ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.
كما اعتمد المجلس تقرير الربع الثالث لمؤشرات الأداء التشغيلية للإدارات والأقسام، واعتمد تأهيل مضمار النادي الخاص بالملعب الرئيس وصيانة المنشآت.

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