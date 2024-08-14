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الرياضة

أسرع البشر.. تحد جديد في ماسي «زيورخ»

أسرع البشر.. تحد جديد في ماسي «زيورخ»
14 أغسطس 2024 12:45


برلين (د ب أ)
يخوض البطل الأولمبي أرماند دوبلانتيس، صاحب الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة، والعداء النرويجي كارستن وارهولم، منافسة غير معتادة، حيث سيتنافسان ضد بعضهما البعض في سباق 100 متر عدو، 4 سبتمبر المقبل عشية ملتقى الدوري الماسي في زيورخ.
وتبدو نتيجة السباق مفتوحة للغاية، حيث إن أفضل أزمنة لكل منهما ليست بعيدة عن الآخر. وسجل وارهولم، الفائز بسبق 400 متر حواجز في أولمبياد طوكيو 2020. 49. 10 ثانية في 2017، فيما أنهى دوبلانتيس سباق 100 متر في 57. 10 ثانية قبلها بعام. وتحدى السويدي دوبلانتيس، الذي حقق رقماً عالمياً في منافسات القفز بالزانة عندما قفز لمسافة 25. 6 متر، وارهولم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النهاية وافق النرويجي على المواجهة بين نجمي ألعاب القوى.

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