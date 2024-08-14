فريق أبوظبي للفورمولا 2 يغادر إلى ليتوانيا بطموح مواصلة الصدارة



أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى ليتوانيا من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في مدينة كلابيديا، اعتباراً من الغد، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ويدخل فريق أبوظبي الجولة الحالية بمعنويات عالية، بعد تحقيقه نتائج متميزة في الجولة الثانية والماضية من البطولة التي أقيمت في مدينة تونسبرج بالنرويج، بعد أن حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي لقب الجولة، وحل زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري في المركز الثاني، لينهي ثاني محطات البطولة في صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 25 نقطة عن طريق المتألق راشد القمزي.

ويشارك فريق أبوظبي بطموح الدفاع عن لقب البطولة أيضاً بحكم أنه الفائز عن الموسم الماضي، ويسعى راشد القمزي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الجولة الحالية، وتبدأ أحداث الجولة بمراسم الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة، ثم انطلاق سباق أفضل زمن يوم الجمعة، ولاحقاً السباق الرئيس يوم السبت.

ويترأس بعثة الفريق ناصر الظاهري مع وجود المتسابقين راشد القمزي، ومنصور المنصوري، والطاقم الفني والإداري للفريق.

وفي الوقت الذي يتصدر القمزي الترتيب العام برصيد 25 نقطة، يواجه طموحات قوية في هذه الجولة أمام الليتواني إدجراس ريابكو، والذي يسابق على أرضه وبين جمهوره، ويحل إدجراس حالياً في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 24 نقطة خلف المتصدر، ويسعى إلى تحقيق أكبر استفادة من إقامة المنافسة على أرضه، خاصة مع التجهيز والإعداد المسبق للمشاركة.