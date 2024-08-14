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الرياضة

«دولي الصقور» يعتمد عضوية جمعية القناص القطرية

«دولي الصقور» يعتمد عضوية جمعية القناص القطرية
14 أغسطس 2024 14:30

دبي (الاتحاد)

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«دولي الصقور» يعتمد انضمام 9 أعضاء جدد

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، انضمام جمعية القناص القطرية لعضوية الاتحاد بعد استيفاء جميع الشروط، وتعتبر جمعية القناص القطرية، من أبرز الجهات المعنية برياضات وسباقات الصقور في المنطقة، إذ تمتلك أجندة حافلة من الفعاليات والأنشطة والأحداث الخاصة برياضة الصقور، ما يشكل إضافة نوعية مهمة لمسيرة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ويخدم أهدافه الرامية لتوسيع قاعدة هذه الرياضة، ونشر ثقافة ممارستها على مختلف المستويات والأصعدة.
ويأتي انضمام الجمعية إلى قائمة أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، عقب الإعلان عن انضمام تسع جهات جديدة لعضوية الاتحاد الشهر الماضي.
وتشهد طلبات العضوية إقبالاً كبيراً من الجهات ذات الصلة برياضة الصقور، ما يعكس حرص واهتمام تلك الجهات على الاضطلاع بأدوار رئيسية على الصعيد الدولي تحت مظلة الجهة الدولية الحصرية المسؤولة عن رياضات وسباقات الصقور عالمياً.

أحمد بن محمد بن راشد
الصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
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