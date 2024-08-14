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الرياضة

غاب ميسي.. فودع إنتر ميامي كأس الرابطتين

غاب ميسي.. فودع إنتر ميامي كأس الرابطتين
14 أغسطس 2024 12:40


واشنطن (أ ف ب)
في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أُقصي حامل اللقب إنتر ميامي الأميركي من ثمن نهائي كأس الرابطتين لكرة القدم بخسارته خارج أرضه أمام مواطنه كولومبوس كرو 2-3، واستبعد مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو مواطنه ميسي الذي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن تعرّض لها خلال فوز منتخب بلاده على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي.
ويدين كولومبوس بفوزه لمهاجمه الأوروجوياني دييجو روسي الذي سجّل هدفين في الشوط الثاني، ليقلب تأخر فريقه 0-2 إلى فوز 3-2.
تقدّم إنتر ميامي عن طريق لاعب الوسط الباراجوياني ماتياس روخاس (10)، ثم ضاعف مواطنه دييجو جوميس النتيجة (62)، لكن كولومبوس قلّص الفارق عن طريق كريستيان راميريس (67)، قبل أن يسجّل روسي ثنائية (69 و80) منح بها التأهل لفريقه.
ويستضيف كولومبوس في ربع النهائي السبت مواطنه نيويورك سيتي الفائز على مضيفه تيغريس المكسيكي 2-1 الثلاثاء.
وفي باقي نتائج الدور عينه تخطّى فيلادلفيا يونيون الأميركي مواطنه ومضيفه سينسيناتي 4-2، ليضرب موعداً السبت على أرضه في ربع النهائي مع ماساتلان المكسيكي الفائز على مواطنه كروز أزول صاحب الأرض بركلات الترجيح 3-1، بعد تعادلهما 2-2 في نهاية الوقت الأصلي. 

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