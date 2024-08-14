«الدوحة» تحصد لقب سباق ليوا في مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول



باريس (الاتحاد)

توجت الفرس «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اورتيز مندزابل، بطلة سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم بمضمار «لاتست باسين آركاشون» في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي إقامة السباقات، تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو الحدث الدولي المهم الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وفرضت الفرس «الدوحة» ابنة «المرتجز» إيقاعها على مجريات السباق، منهية السباق في زمن وقدره 2:13:77 دقيقة، متفوقة بفارق 3 أطوال عن صاحبة المركز الثاني المهرة «درعية أم أي» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة لوكاس ديليزيه، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح ناصر بوغنيم.

توجت الفائزين لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقامت قناة ياس الرياضية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، ويحظى المهرجان بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.