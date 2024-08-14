الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدوحة» تحصد لقب سباق ليوا في مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول

«الدوحة» تحصد لقب سباق ليوا في مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
14 أغسطس 2024 15:00


باريس (الاتحاد)
توجت الفرس «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اورتيز مندزابل، بطلة سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم بمضمار «لاتست باسين آركاشون» في العاصمة الفرنسية باريس.
وتأتي إقامة السباقات، تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو الحدث الدولي المهم الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.
وفرضت الفرس «الدوحة» ابنة «المرتجز» إيقاعها على مجريات السباق، منهية السباق في زمن وقدره 2:13:77 دقيقة، متفوقة بفارق 3 أطوال عن صاحبة المركز الثاني المهرة «درعية أم أي» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة لوكاس ديليزيه، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح ناصر بوغنيم.
توجت الفائزين لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقامت قناة ياس الرياضية، بنقل السباق على الهواء مباشرة، ويحظى المهرجان بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق أول سباقات المهرجان يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

أخبار ذات صلة
«النخبة» تطارد ناموس الفئة الأولى في تحدي «ليوا ستيكس»
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الخيول العربية الأصيلة
الخيول العربية
سباقات الخيول العربية
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
آخر الأخبار
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
الرياضة
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©