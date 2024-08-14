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الرياضة

13 هدفاً حصيلة هجوم بني ياس في الوديات

13 هدفاً حصيلة هجوم بني ياس في الوديات
14 أغسطس 2024 15:30


مصطفى الديب (أبوظبي)

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أنهى نادي بني ياس مرحلة المباريات الودية بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد، واستعد السماوي للموسم الجديد من خلال معسكر خارجي في صربيا خاض خلاله خمس مباريات ودية، حقق الفوز في أربع مباريات من أصل ست خاضها خلال مرحلة الإعداد بشكل عام، وتعادل في مباراتين فقط.
وشهدت المباريات توهجاً كبيراً لهجو م الفريق بقيادة المتألق يوسف نياكاتيه الذي كان نجم المعسكر الخارجي.
وتحدث جواو بيدرو مدرب الفريق عن مرحلة الإعداد، خاصة المعسكر الخارجي وقال: كان معسكراً ناجحاً بكل المقاييس حققنا فيه الأهداف المرجوة ووصلنا لما نريد الوصول إليه في هذه المرحلة تحديداً، وشدد على أن التركيز خلال المعسكر لم يقتصر فقط على الجوانب البدنية فقط، ولكن كان الاهتمام الأكبر بالعمل الجماعي للفريق، حيث إن الهدف الرئيسي هو أن يصل اللاعبون للجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم.
وأكد مدرب بني ياس أن الفريق جاهز لانطلاقة الموسم بشكل جيد للغاية، وأن الجميع يتطلع لبداية مميزة، سواء بمباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أو دوري أدنوك للمحترفين.

 

بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
فريق الشارقة
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