برشلونة يفكر في جناح «عجوز» لتعويض «الصفعة» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن انتهى برشلونة من صفقة المهاجم الدولي الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، بدأ الفريق رحلة البحث عن جناح أيسرللموسم الجديد، لتعويض فشل صفقة الدولي الإسباني الآخر نيكو ويليامز الذي فضّل البقاء في ناديه أتليتك بلباو.

ولما كانت سوق الانتقالات الصيفية تنتهي بعد أسبوعين، فإن البارسا مطالب بالإسراع في التعاقد مع صفقاته الجديدة قبل هذا التاريخ، وكان برشلونة يضع نصب عينيه أولويتين نجح في الأولى بالتعاقد مع أولمو، بينما فشل في الثانية الخاصة بنيكو ويليامزالذي ضرب عرض الحائط باهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة بالحصول على خدماته، وإن كان هذا الأخير ظل متمسكاً بالأمل حتى آخر لحظة، ولكن لم يتحقق رجاؤه، وخاصة بعد أن بث أتلتيك بلباو فيديو يؤكد فيه اللاعب بقاءه مع الفريق الباسكي في الموسم الجديد، وكرّمه النادي بمنحه القميص رقم 10 بدلاً من الرقم 11 الذي كان يرتديه في الموسم الماضي، لتتبخربذلك تماماً آمال وأحلام «البلاوجرانا».

وسرعان ما نسي برشلونة أو تناسى «صفعة» ويليامز، وإتجه للبحث عن جناح أيسر بديل، وبدأ في بحث إمكانية التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ، غيرأن فليك الذي يقدّر كومان كثيراً كان له رأي آخر، وفضّل الاتجاه إلى لاعب آخر هو الجناح الكرواتي إيفان بيرزيتش «35عاماً» الذي سبق له اللعب تحت قيادة المدير الفني الألماني عندما كان معاراً لبايرن ميونيخ موسم 2019-2020، وحصل وقتها «البافاري» على الثلاثية بفوزه بالدوري الألماني «البوندسليجا»، وكأس ألمانيا ودوري الأبطال.

وكان بيرزيتش أبدى رغبة في الرحيل عن توتنهام ناديه الحالي هذا الصيف، مبدياً رغبته في اللعب بالدوري الإسباني «الليجا» البطولة التي لم يسبق له اللعب فيها على الإطلاق.

وأبدت مصادرصحفية إسبانية موالية لبرشلونة دهشتها الشديدة لتفكير فليك في جناح «عجوز» مثل بيرزيتش الذي أكمل 2 فبرايرالماضي 35عاماً، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقة لو تمت، ستكون مثارسخرية للكثيرين حتى داخل النادي البرشلوني نفسه.

بدأ إيفان بيرزيتش مسيرته الاحترافية في سوشو الفرنسي في 2007، ومنه إلى كلوب بروج البلجيكي حتى 2011، ثم شد الرحال لألمانيا ليلعب لبروسيا دورتموند من 2011 إلى 2013، وبعدها انتقل إلى إنترميلان الإيطالي، واستمر معه مدة طويلة من 2015 إلى 2022، وأُعير وقتها للبايرن موسم 2019-2020، ليستقر بنهاية المطاف في توتنهام الإنجليزي، ولعب بيريزيتش لمنتخبات الشباب تحت 17 و19و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2011.