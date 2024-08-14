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الرياضة

«فخر أبوظبي» يطلق الأطقم الجديدة مع المشجعين

«فخر أبوظبي» يطلق الأطقم الجديدة مع المشجعين
14 أغسطس 2024 14:11

 
مراد المصري (أبوظبي)
أشرك نادي الجزيرة مشجعيه في إطلاق الأطقم الجديدة للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2025/2024، في مبادرة فريدة من نوعها بين أندية دوري أدنوك للمحترفين والمنطقة ككل، وتكشف عن العلاقة الخاصة التي تجمع بين «فخر أبوظبي» وعشاقه الذين يضربون دائماً أروع لوحات الانتماء على مدرجات استاد محمد بن زايد.
وقام الجزيرة في الطقم الأساسي الجديد باستخدام اللون الأبيض والأسود للتعبير عن الفخر بالتاريخ وهوية النادي، ولأول مرة في تاريخ النادي سيرتدي لون جديد هو «التركواز» أو الفيروزي، ورغم أنه ليس من ألوان الشعار، إلا أنه تعبير عن الاستعداد للابتكار والتجديد وعدم الخوف من كسر القوالب المعتادة، وجاء ظهور المشجعين، وليس لاعبين كالمعتاد في الكشف عن أطقم الفريق الأول، كبادرة تقديراً من النادي لجمهوره، إذ ظهر عدد من مشجعي الجزيرة من مختلف الفئات العمرية في الفيديو عبر الحسابات الرسمية للنادي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يرتدوا الطقمين الأساسي والاحتياطي للفريق في الموسم المقبل.
ونالت المبادرة إشادة كبيرة من عشاق الفريق الذين تفاعلوا مع هذا الظهور الخاص التي تعمق من العلاقة بين الجزيرة وجماهيره، وتعكس الجهود التي تقوم بها الإدارة لمد الجسور بين النادي وجماهيره، والتأكيد على أنهم القلب النابض الذي تتطلع دائماً لمواكبة طموحاته، وهو ما تترجمه الجهود الكبيرة التي بذلها «فخر أبوظبي» خلال الصيف الحالي لإعادة ترتيب صفوفه بأفضل الأسماء المتاحة، من خلال التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة، وعدد من اللاعبين الأجانب القادرين على تحقيق الإضافة الفنية المرجوة.

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