العروبة يدخل الموسم الجديد بـ 17 صفقة



فيصل النقبي (العروبة)

يستعد العروبة الضيف الجديد لظهوره الأول في مسابقة «كأس أبوظبي الإسلامي» أمام النصر على استاد دبا يوم السبت المقبل في تجربته الثانية مع عالم المحترفين بعد صعوده بطلاً لدوري الدرجة الأولى لموسم 2023-2024.

وأكمل المدرب البرتغالي برونو بيريرا استعدادته مع لاعبيه للمهمة الأولى أمام النصر خاصة بأن الفريق أقام معسكراً خارجياً في جمهورية مصر العربية، وكذلك في ملف التجديد والتعاقدات الجديدة، حيث أبرم 8 تعاقدات جديدة مع أجانب ومقيمين جدد مع التعاقد وتجديد عقود 9 لاعبين مواطنين في الفريق لتصل عدد التعاقدات والتجديدات هذا الموسم 17 لاعباً.