الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملاعب ومنشآت دبي الرياضية جاهزة للموسم الرياضي الجديد

ملاعب ومنشآت دبي الرياضية جاهزة للموسم الرياضي الجديد
14 أغسطس 2024 17:00

دبي (الاتحاد)
أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي الجولة التفقدية الأمنية التي يتم تنظيمها سنوياً قبل انطلاقة الموسم الرياضي، وذلك للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2024-2025 لجميع الرياضات، بما يضمن سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وانسيابية الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.
وتضمن اليوم الأول للجولة زيارة المنشآت الرياضية في أندية: النصر، شباب الأهلي، الوصل، وتتواصل الزيارة في اليوم الثاني بتفقد منشآت نادي دبي للرياضات البحرية، نادي حتّا، ونادي دبي لأصحاب الهمم، نادي دبي للشطرنج، ومجمّع حمدان الرياضي.
وتتضمن الجولة التفقدية اللقاء مع المنسقين العامين في الأندية والمديرين الأمنيين، ورؤساء أقسام الأنشطة والبرتوكول، ومديري الملاعب والصالات في الأندية، وكذلك التجوّل في المنشآت الرياضية للوقوف على جاهزية استاد كرة القدم والصالات الرياضية في الأندية، والتأكد من جاهزية: غرف العمليات، مكاتب الشرطة والأمن، المدرجات، مداخل الجماهير، مخارج الطوارئ، مواقع منطقة الإخلاء، ⁠مداخل ومواقع أصحاب الهمم، ربط الكاميرات مع غرفة العمليات، جميع الاشتراطات الأخرى التي تتعلق بالأمن والسلامة في الأندية والمنشآت الرياضية.
وترأس فرق عمل شرطة دبي العقيد خميس علي الشامسي مدير ادارة الطوارئ بالوكالة وضمت ضبّاط الارتباط والمنتسبين العاملين في شرطة دبي، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي عادل البنّاي، مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، وضمّت عدداً من العاملين في المجلس.
وتأتي الجولة التفقدية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية، وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك ضمان توفير جميع السبل من أجل سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور والمظهر الحضاري الذي يميز الملاعب الرياضية في دبي، وهي الجهود التي تتضمن أيضا عقد ورش العمل و الملتقيات العديدة الخاصة بأمن الملاعب، كما تأتي الزيارات في إطار التطوير المستمر ورفع جاهزية الأندية والمنشآت الرياضية، لاستضافة وتنظيم كافة الأنشطة الرياضية المحلية والدولية في مختلف الألعاب والفعاليات، حيث يعمل الطرفان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل سلامة وسعادة الجمهور، ونشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

أخبار ذات صلة
«دبي الرياضي» يطلق البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية
يوم رياضي لـ «ذخر» في «عالم دبي»
شرطة دبي
مجلس دبي الرياضي
نادي دبي البحري
نادي النصر
نادي الشباب
آخر الأخبار
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
الرياضة
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©