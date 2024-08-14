ليفركوزن يعتذر عن «التصريحات القاسية»



دوسلدورف (د ب أ)

اعتذر فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم عن تصريحاته القاسية ضد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، في ضوء اهتمام بايرن بضم المدافع جوناثان تاه، وقال كارو لصحيفة «بيلد» الألمانية: «أنا شخص عاطفي. أدليت بتصريحاتي بشأن ماكس إيبرل في تبادل غير رسمي مع جماهير ليفركوزن. لم أكن أقصد أن تنتشر بهذه الطريقة. ولكن هذا لا يغير أي شيء بشأن التصريح، الذي اعتذر عنه هنا». وذكرت مجلة «كيكر» أن كارو انتقد إيبرل خلال لقاء مع جماهير في ملعب باي أرينا مساء أمس الثلاثاء، وكان كارو قال:«لا أهتم حقاً بشأن ماكس إيبرل، على الإطلاق. ولن أتفاوض معه».

وجاءت هذه التصريحات على خلفية عدم اليقين الذي يحيط بشأن المدافع تاه. ويمتد عقد اللاعب مع ليفركوزن حتى صيف 2025 وما زال يتدرب بالنادي. ولكن ذكرت تقارير أن ليفركوزن وبايرن توصلا لاتفاق على انتقال اللاعب. ولكن، يجب على بايرن في البداية أن يبيع لاعبين. وكان بايرن أعلن أمس الثلاثاء بيع ماتيس دي ليخت ونصير المزراوي لمانشستر يونايتد.